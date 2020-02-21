Haberler » 3. Sayfa » Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın - Haberler

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 4'üncü katında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.

21.02.2020 00:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:20Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 4'üncü katında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Ankara'nın ilçesinde meydana geldi. Bahriye Üçok Caddesi üzerinde bulunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 4'üncü katındaki bir odada, ilk belirlemelere göre elektrik aksamındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Ankara Üniversitesi, Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 21 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 21 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 21 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
21.02.2020 01:23:53