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Ankara Üniversitesi Koronavirüsü İzole Etmeyi Başardı

Ankara Ünversitesi yaptığı açıklama ile yeni tip koronavirüsü izole ettiklerini, bunun aşıya giden önemli bir yol olduğunu duyurdu.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
Ankara Üniversitesi Koronavirüsü İzole Etmeyi Başardı
Ankara Ünversitesi yaptığı açıklama ile yeni tip koronavirüsü izole ettiklerini, bunun aşıya giden önemli bir yol olduğunu duyurdu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul, yeni tip koronavirüs'ün (COVID-19) tedavisi ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

Yeni Tip Koronavirüs İzole Edildi

Prof. Dr. Özkul, yeni tip koronavirüs'e karşı (COVID-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, COVID-19 hastalığına karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan Sars CoV-2 virüsünün izolasyonunu başarı ile gerçekleştirmiştir. Son derece önemli ve sevindirici çalışmasından dolayı Sayın Hocamızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 5 Nisan itibarıyla toplam vaka sayısı 27.069 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 574'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 1042 olarak açıklandı.

?? Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı! #BirlikteBasaracagiz https://t.co/ihe68Wyfva
— Ankara Üniversitesi (@AnkaraUni) April 5, 2020

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Ankara Üniversitesi, Koronavirüs, Ankara, Teknoloji
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