Ankara Üniversitesi Radyosu, dünyaya "19 Mayıs" özel yayını yapacak

Ankara Üniversitesi Radyosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan derlenen seçkiyi, 100'den fazla ülkeye dinletecek.

18.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:14
Ankara Üniversitesi Radyosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan derlenen seçkiyi, 100'den fazla ülkeye dinletecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün sözü "Bütün ümidim gençliktedir" teması ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir çalışma gerçekleştirilecek.
Ankara Üniversitesi Radyosu, 19 Mayıs gününe özel olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün beğendiği şarkılardan derlenen bir seçki programı hazırladı. Seçkide, aralarında "Fikrimin İnce Gülü", "Kimseye Etmem Şikayet", "Vardar Ovası", "Yemen Türküsü" ve "Sarı Zeybek"in de bulunduğu eserler yer alıyor.
Toplam 100'den fazla ülkeye yayın yapan radyo, şarkıları 19 Mayıs günü boyunca dünya çapında tüm dinleyicilerine ulaştıracak.
Daha önce görülmeyen fotoğraflardan özel seçki
Radyonun internet sayfası üzerinden birçoğu daha önce görülmeyen fotoğraflardan oluşan "Atatürk ve Gençlik" teması ile görsel bir seçki de yayınlayacak. Fotoğraflarda, Atatürk'ün yurt gezilerinden örnekler ve yaptığı çalışmalar ile genç kuşaklarla birlikte yer aldığı kareler göze çarpıyor. Çoğu ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivlerinden derlendi.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!
Ankara Üniversitesi Radyosu, dünyaya ’19 Mayıs’ özel yayını yapacak

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Üniversitesi, 19 Mayıs, Türkiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya’da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye’nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Haberler››Güncel››Ankara Üniversitesi Radyosu, dünyaya '19 Mayıs' özel yayını yapacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: KKTC Tarım Bakanı Oğuz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber 18:30: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artışla 27 bin 709'a... - Haber 18:28: Elazığ'da tedbirlerin uygulanmadığı kuaför kapatıldı, 4 kişiye para cezası uygulandı - Haber 18:28: Beşir Derneğinden Ümraniye'de 350 çocuğa bayramlık - Haber 18:28: Fas'ta sağlık alanındaki OHAL üç hafta uzatıldı - Haber 18:02: 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler 17:41: Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı - Haber 16:52: Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi - Haberler 13:49: Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu - Haberler