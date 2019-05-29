ANKARA Uzunkaya Terörle mücadelede adım adım mutlu sona yaklaşıyoruz

Kaynak: DHA

Uzunkaya Terörle mücadelede adım adım mutlu sona yaklaşıyoruzEMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye'de güvenlik birimlerinin tarihte hiç olmadığı kadar uyum içerisinde çalıştığını söyledi. Sadece bugün iç güvenlik operasyonları kapsamında onlarca çalışma gerçekleştirildiğini belirten Uzunkaya, Bu mücadelede devletimizin mutlu bir sona adım adım, hızlı bir şekilde yaklaştığını görüyoruz? dedi.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara'da oturan şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenledi. Bir otelde gerçekleşen programa Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şube müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Program sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Uzunkaya, terörle mücadelede yaşanan gelişmeler ve bayramda alınacak trafik tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.Emniyet teşkilatının çok büyük bir aile olduğunu vurgulayan Uzunkaya, 'Bugün 300 binin üzerinde görevde olan kadrosuyla ve bir o kadar da emeklileriyle 600 bin nüfusu olan, çalışanları, eşleri ve çocuklarıyla 1,5, 2 milyonluk bir topluluğu ihtiva ediyor. Çok köklü bir tarihimiz, geleneğimiz var. Geçtiğimiz nisan ayında 174'üncü yıl dönümümüzü kutladık. Bu 174 yılda Türk polis teşkilatı ülkemizde güvenliğin tesisi, korunması, devam ettirilmesi adına çok önemli görevler ifa etti, ediyor' diye konuştu.Türkiye'de polis teşkilatı, jandarma ve diğer askeri birliklerin tarihte hiç olmadığı kadar uyum içinde çalıştığını ifade eden Uzunkaya, 'Şırnak'ta, Tunceli'de, Batman'da pek çok ilimizde sadece bugün bile onlarca müşterek operasyon yapıldı. PKK terör örgütüyle olduğu gibi DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle kesintisiz, amansız bir mücadele içindeyiz. Çok olumlu sonuçlar alınıyor. Bu yönüyle de gelecek açısından son derece umutluyuz' dedi.'11 GÜN BOYUNCA ÜST DÜZEYDE TEDBİRLER PLANLADIK'Uzunkaya, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle emniyetin 11 gün boyunca yollarda trafik kontrolünün olacağını belirterek şunları söyledi'Mübarek bir ayın içerisindeyiz ama son haftasına girdik. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan bu ayın sonunda bayramımız olacak. Bayram günlerinde vatandaşlarımızı trafik kazalarına kurban vermeyelim diye her bayramda olduğu gibi bu bayramda tüm trafik görevlilerimiz Türkiye'nin dört bir yanında bayram boyu, 9 gün bayram tatili var, biz 11 gün boyunca üst düzeyde tedbirler planladık. Tüm Türkiye genelinde, hangi kapsamda yürütüleceğini İçişleri Bakanımız ayrıca bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuracağı için bayram tedbirlerinin detaylarına girmek istemiyorum. Ancak şu kadarını söyleyebilirim, 'Hiç olmazsa bu bayram trafik kazalarına bağlı acıların, gözyaşlarının olmayacağı bir bayram olsun, gerçek bayram tadında kutlayacağımız bir bayram olsun' diyorum. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum.?'ASIL OLAN DEVLETİMİZİN KARARLILIĞINI NET VE KESİN BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYMASI'Terörle mücadelede sona yaklaşıldığını söyleyen Uzunkaya, 'Her terör örgütü hedef aldığı ülkenin bir şekilde canını acıtmak ister. PKK terör örgütü 35 yıldır bunu yapmaya çalışıyor. Arkasına aldığı pek çok emperyal güçle birlikte, bizim müttefikimiz olan güçlerle birlikte bize karşı bir savaşın içinde ama çok şükür bu mücadelede devletimizin mutlu bir sona adım adım, hızlı bir şekilde yaklaştığını görüyoruz. Bugün DEAŞ terör örgütü bir şekilde imha edilip, bölgeden tasfiye edildiğinde bu coğrafyayı daima hedefinde tutan şer güçler, yarın yerine bir başka örgütü imal edecek. Tarih boyunca hep böyle oldu. Burada asıl olan devletimizin tepeden tırnağa bu örgütlerle kararlılığını net ve kesin bir şekilde ortaya koyması ki, bugün bu ülkemizde çok şükür var. Sayın Cumhurbaşkanımız da sokaktaki vatandaşa ve tüm güvenlik görevlilerine kadar terörle mücadelede son derece kararlı, tavizsiz, terörün kaynağında imha edilmesine yönelik mücadele amacıyla son derece etkili bir süreç yürütülüyor' açıklamasında bulundu.