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ANKARA Vakıflar Genel Müdürü: Amacımız devletimize ve milletimize katkı sağlamak

Vakıflar Genel Müdürü: Amacımız devletimize ve milletimize katkı sağlamakVAKIFLAR Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Genel Müdürlük olarak bizim bütün amacımız, koronavirüs salgını nedeniyle Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında hizmetlerimizle devletimize ve milletimize katkı sağlamak" dedi.

21.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:44
Vakıflar Genel Müdürü: Amacımız devletimize ve milletimize katkı sağlamak
VAKIFLAR Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Genel Müdürlük olarak bizim bütün amacımız, koronavirüs salgını nedeniyle Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında hizmetlerimizle devletimize ve milletimize katkı sağlamak" dedi.
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, düzenlediği basın toplantısında, Ramazan ayında yapılacak yardımlara ilişkin bilgi verdi. Ramazan ayında milletin yanında olacaklarını belirten Ersoy, "Ramazan ayında 81 vilayette 21 bin ailenin kuru gıda dağıtımını yapmayı planlıyoruz. Genel Müdürlük olarak bizim bütün amacımız, koronavirüs salgını nedeniyle Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında hizmetlerimizle devletimize ve milletimize katkı sağlamak" dedi.
'GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI ÜNİVERSİTELERİ FONLUYORUZ'
Genel Müdür Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğe bağlı Bezmialem Vakıf Hastanesi'nin de pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başladığını hatırlatarak, "Burada günde 7 bin tane hasta muayene ve tedavi edilirken, pandemi hastanesi olarak görev yaptığından gelirlerinde bir düşme söz konusu. Biz bunu Genel Müdürlük olarak fonluyoruz. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin faaliyetlerini online olarak yapıyor ve biz de onları fonlamak durumunda kaldık" diye konuştu.
'İLK PANDEMİ HASTANESİ 1321 YILINDA SİVAS'TA KURULMUŞ'
Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde ilk pandemi hastanesinin Osmanlı Döneminde Sivas 'ta kurulduğunu tespit ettiklerini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:
"Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivini taradım. Osmanlı döneminde 1321 yılında, ilk defa pandemi hastanesi Sivas'ta kurulmuş. 'Hattap Bin Mehmet' adında bir zat tarafından, bugün ülkemizde uygulanan tek oda sistemi ve 14 günlük karantina uygulamasını gerçekleştirmişler. Osmanlıdaki bu gelenek daha sonra İbn-i Haldun döneminde de yapıldı. Şu anda uygulanan tedavi yönetimi 1321 yılında Osmanlı'dan gelen bir gelenek olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili arşivimizde çok ciddi kayıtlar var." ANKARA Vakıflar Genel Müdürü: Amacımız devletimize ve milletimize katkı sağlamak

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Sivas, CEO, Güncel
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