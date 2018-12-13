Ankara Valiliği: "1'i Makinist 7 Vatandaşımız Hayatını Kaybetmiş, 3'ü Ağır Olmak Üzere 46...

Ankara
Valiliğinden YHT kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "1'i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır" denildi.
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren
ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada; "Ankara'da sabah saatlerinde Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz
istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 1'i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi. - ANKARA
Makinist,Ankara
13 Aralık 2018 Perşembe 09:57