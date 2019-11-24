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Ankara Valiliği: Ankara semalarında alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacak

ANKARA Valiliği, yarın ve salı günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca kent semalarında alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacağını duyurdu.

24.11.2019 22:15 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:15Ankara Valiliği: Ankara semalarında alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacak

ANKARA Valiliği, yarın ve salı günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca kent semalarında alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü semalarında, Valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetleri'mize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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