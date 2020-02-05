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Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

ANKARA Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini açıklayarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

05.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:07Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

ANKARA Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini açıklayarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan başlayacak kuvvetli rüzgarın (lodos) etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (saatte 70-100 kilometre) şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın, Perşembe günü akşam saatlerine kadar ilimiz genelinde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

ANKARA,



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Kaynak: DHA

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