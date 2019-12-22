Haberler » Güncel » Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Haber

Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak

Ankara Valiliği, 23-24 Aralık günlerinde kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

22.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:59 Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak

Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıklayarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.

Ankara Valiliği'nin resmi Twtter hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'A KRİTİK UYARI

Öte yandan, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

MeteorolojiMeteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak


Ankara Valiliği, Ankara, Güncel

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:20   Aydın'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Haber
19:19   4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Haber
19:18   Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3) - Haber
19:18   Mersin-emine demir'in kardeşi ablam öldürülmekten korkuyordu - Haber
19:18   İzmir-kontrolden çıkan tır şarampole devrildi 1 ölü - Haber
18:57   Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Haber
18:02   Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Haber
17:13   Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Haber
16:52   Lastiği patlayan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Haber
16:49   Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Haber
22.12.2019 19:21:21