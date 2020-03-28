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Ankara Valiliği: "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri 28.03.2020 saat...

Ankara Valiliği: "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri 28.03.2020 saat 17.00'den itibaren ilimizde valiliğimizin izni ile yapılabilecektir.

28.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:20
Ankara Valiliği:
Ankara Valiliği: "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri 28.03.2020 saat 17.00'den itibaren ilimizde valiliğimizin izni ile yapılabilecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Valiliği, 3. Sayfa

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