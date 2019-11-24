Haberler » Güncel » Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak - Haber

Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak

Ankara Valiliği, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 ve 26 Kasım günlerinde Ankara'da F-16 ve diğer hava araçları ile uçuşlu testlerin icra edileceğini ve halkın tedirgin olmaması gerektiğini açıkladı.

24.11.2019 23:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:47

Valiliği, 25-26 Kasım tarihlerinde başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, uçuşların Pazartesi ve Salı günleri yapılacağı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur."

Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak

Ankara Valiliği, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:28 Irak'ın Zikar kentinde protestocular valilik binasını ateşe verdi
00:28 Mısır'da tutuklu Aişe Şatır'ın sağlık durumu kötüleşince doktoru ifadeye çağrıldı
00:28 Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
00:22 Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi
00:20 Karabük'te kaza yapan panelvanın sürücüsü aracını bırakıp kaçtı
23:39 Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
23:14 Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu
22:54 Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum
22:44 Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı
22:05 MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
15:41 Hanife Gürdal, mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
25.11.2019 00:34:14