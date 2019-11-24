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Ankara Valiliğinden duyuru

Ankara Valiliği, Pazartesi ve Salı günü Hava Savunma Sistemi Projesi Uçuşlu Test kapsamında Ankara semalarında F-16'ların test uçuşu yapacağını duyurdu.

24.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:50Ankara Valiliğinden duyuru
Valiliği, Pazartesi ve Salı günü Hava Savunma Sistemi Projesi Uçuşlu Test kapsamında Ankara semalarında F-16'ların test uçuşu yapacağını duyurdu.
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
(Musa Erdoğan/İHA)

Ankara Valiliği, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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