Haberler » Güncel » Ankara Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı - Haber

Ankara Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

26.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:18Ankara Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı
Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 27 Şubat 2020 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan başlayacak kuvvetli rüzgarın (lodos) etkisini artırarak kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. 28 Şubat 2020 Cuma günü sabah saatlerine kadar ilimiz genelinde etkili olması beklenen fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi) vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - ANKARA

Ankara, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
26.02.2020 15:24:37