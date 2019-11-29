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Ankara Valiliğinden sınav günü Nöbetçi Nüfus açıklaması

Ankara Valiliği, 1 Aralık Pazar günü yapılacak 2019-YDS/3 sınavı dolayısıyla Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün 1 Aralık 2019'da 07.00 ve 10.00 saatleri arasında açık tutulacağını duyurdu.

29.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:07Ankara Valiliğinden sınav günü Nöbetçi Nüfus açıklaması
Ankara Valiliği, 1 Pazar günü yapılacak 2019-YDS/3 sınavı dolayısıyla İlçe Nüfus Müdürlüğünün 1 Aralık 2019'da 07.00 ve 10.00 saatleri arasında açık tutulacağını duyurdu.

Ankara Valiliği, 1 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2019-YDS/3) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere, yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri şartıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün 1 Aralık 2019 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacağını bildirdi. - ANKARA

Ankara Valiliği, Çankaya, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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