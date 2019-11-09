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Ankara Valisi Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

09.11.2019 23:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:27Ankara Valisi Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Vali Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81.yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Tarihimizin istisna şahsiyetlerden biri olan Mustafa Kemal, elde ettiği zaferler, fikirleri ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile dünya tarihinde de saygın bir yer edinmiştir. Atatürk'ün milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma konusundaki hedefine bugün de emin adımlarla ilerlemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Valisi, Vasip Şahin, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

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