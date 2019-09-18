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Ankara Valisi Şahin'den '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bugün, şehitlik niyetiyle giriştiği mücadeleden gazilik onuruyla çıkan kahramanların şan ve şeref günüdür.

18.09.2019 21:50Ankara Valisi Şahin'den '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
Ankara Valisi Vasip Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bugün, şehitlik niyetiyle giriştiği mücadeleden gazilik onuruyla çıkan kahramanların şan ve şeref günüdür. Gaziler Günü, canlarını bu aziz millete adayan tüm gazilere kutlu olsun" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Şahin mesajında, "Bugün, şehitlik niyetiyle giriştiği mücadeleden gazilik onuruyla çıkan kahramanların şan ve şeref günüdür. Gaziler Günü, canlarını bu aziz millete adayan tüm gazilere kutlu olsun. Şehitlik ve gazilik mertebesi milli ve manevi değerlerimize göre şereflerin en büyüğü, makamların en yücesidir. Hem Hakk'ın hem de halkın nezdinde bu rütbelere erişmek

büyük bir mazhariyettir. Milletimizin düşman karşısında en büyük motivasyon kaynaklarından biri gaza ve gazilik ruhudur. Gazilerimiz vatanımızın birliğini korumak, milletimizin dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek amacıyla canlarından vazgeçmeye niyetlenmiş yiğitlik abideleridir" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, şöyle devam etti:

"Asil Türk milleti, milli varlığımızın güvencesi olan gazilerimize vefa ve minnet duygusuyla her zaman sahip çıkmış, layık oldukları hürmeti göstermiştir. Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin üstün fedakarlıklarını ve mukaddes hatıralarını ebediyen birer şeref nişanesi olarak kalbimizde taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e 'Gazi' unvanı verilişinin de yıl dönümü olan Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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