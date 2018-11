Ankara Valisi Şahin'den Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2018 Cuma 15:47



Ankara Valisi Vasip Şahin, tarihin her döneminde öğretmenlerine en üstün değeri veren bir medeniyetin mensupları olarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığının korunması için gayret gösterilmesi gerektiğini bildirdi.Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, vatanın dört bir yanında, her türlü şartta mesleğini hakkıyla ifa etmeye çalışan, fedakar öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutladığını belirtti.Gazi Mustafa Kemal'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği bu anlamlı günde, istikbali imar eden eğitim neferlerinin emeğini ve coşkusunu paylaştığını ifade eden Şahin, "Öğretmenlik sorumluluğu ağır, fedakarlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleğidir. Eğitimin temel gayesi, taze dimağları evrensel değerlerin ışığında üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir." değerlendirmesinde bulundu.Şahin, mesajında şunları kaydetti:"Fatih Sultan Mehmet'i 'Fatih' yapan terbiyenin takipçisi olarak öğretmenlerimiz bugün de demokrasi, hak ve adalet duygusu gelişmiş, kültürel ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunan, kendine güvenen, sahip olduğu bilgiyi insanlığın yararı için kullanan nesiller yetiştirmeye devam etmektedirler. Tarihin her döneminde öğretmenlerine en üstün değeri veren bir medeniyetin mensupları olarak bizler de bu mukaddes mesleğin saygınlığının korunması için gayret göstermeliyiz."Vali Şahin mesajında, başta eğitim şehitleri olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.