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Ankara Valisi Şahin'den "Polis Haftası" mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Tüm dünyanın ve ülkemizin salgınla mücadele ettiği şu günlerde, Polis Teşkilatımızın değerli mensuplarını üstün hizmetlerinden dolayı canıgönülden tebrik ediyorum.

09.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:02
Ankara Valisi Şahin'den
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Tüm dünyanın ve ülkemizin salgınla mücadele ettiği şu günlerde, Polis Teşkilatımızın değerli mensuplarını üstün hizmetlerinden dolayı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Vali Şahin, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı dolayısı ile yayımladığı Polis Haftası mesajında, teşkilatın, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamasını temin etme, temel hak ve hürriyetlerini koruma, devletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan her türlü tehlikeye karşı mücadele etme hususlarında büyük cesaret ve kahramanlıklar göstermiş olduğunu belirtti.
Türk Polis Teşkilatının ülkenin her köşesinde büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayan Şahin, mesajında şunları kaydetti:
"Polis Teşkilatımız, gerek güvenliği ve yasaları koruyarak, gerek sosyal sorumluluk projelerinde görev üstlenerek, gerekse vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanlarında olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreçte de fedakarca çalışmaya devam etmektedir. Tüm dünyanın ve ülkemizin salgınla mücadele ettiği şu günlerde, Polis Teşkilatımızın değerli mensuplarını üstün hizmetlerinden dolayı canıgönülden tebrik ediyorum. Bu vesile ile devleti ve milleti uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyor, sağlık ve başarı diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Polis Haftası, Ankara Valisi, Vasip Şahin, Polis, Güncel
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