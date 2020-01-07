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Ankara Valisi Şahin'den "tatil" açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir" açıklamasında bulundu.

07.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:05 Ankara Valisi Şahin'den
Valisi Vasip Şahin, "Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir" açıklamasında bulundu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, hava durumu nedeniyle Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Vali Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Ankara Valisi, Vasip Şahin, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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