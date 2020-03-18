Ankara Valisi Şahin'den "Yaşlılara Saygı Haftası" mesajı
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Yaşlı insanlarımızın itibar, güven ve huzur içinde yaşam sürmeleri için sağlanan her türlü imkan, ömrünün büyük bir kısmını ülkesine hizmetle geçirmiş büyüklerimize duyduğumuz minnetin ifadesidir.
18.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:12
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Yaşlı insanlarımızın itibar, güven ve huzur içinde yaşam sürmeleri için sağlanan her türlü imkan, ömrünün büyük bir kısmını ülkesine hizmetle geçirmiş büyüklerimize duyduğumuz minnetin ifadesidir." dedi.
Vali Şahin, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşlıların, tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tutan, geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerleri yarınlara aktaran toplumsal hafıza olduklarını belirtti.
Türk milletinin, büyüklere saygı ve sevgiyle yaklaşmayı sağlayan bir kültürün temsilcisi olduğunu ifade eden Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:
"Büyüklere gösterilen minnet duyguları ve ihtimam, toplumumuzda varlığını her zaman hissettirmiştir. Yaşlı insanlarımızın itibar, güven ve huzur içinde yaşam sürmeleri için sağlanan her türlü imkan, ömrünün büyük bir kısmını ülkesine hizmetle geçirmiş büyüklerimize duyduğumuz minnetin ifadesidir. Yeni kuşakların yaşlılara sahip çıkan, sevgi ve saygıda kusur etmeyen bireyler olarak yetiştirilmesi, aile bağlarımızın korunmasını ve bu sayede toplumun her bireyinin hayata güvenle bakmasını sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, tüm büyüklerimize sağlık ve esenlik temennisiyle saygılar sunuyorum."
Vali Şahin, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşlıların, tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tutan, geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerleri yarınlara aktaran toplumsal hafıza olduklarını belirtti.
Türk milletinin, büyüklere saygı ve sevgiyle yaklaşmayı sağlayan bir kültürün temsilcisi olduğunu ifade eden Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:
"Büyüklere gösterilen minnet duyguları ve ihtimam, toplumumuzda varlığını her zaman hissettirmiştir. Yaşlı insanlarımızın itibar, güven ve huzur içinde yaşam sürmeleri için sağlanan her türlü imkan, ömrünün büyük bir kısmını ülkesine hizmetle geçirmiş büyüklerimize duyduğumuz minnetin ifadesidir. Yeni kuşakların yaşlılara sahip çıkan, sevgi ve saygıda kusur etmeyen bireyler olarak yetiştirilmesi, aile bağlarımızın korunmasını ve bu sayede toplumun her bireyinin hayata güvenle bakmasını sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, tüm büyüklerimize sağlık ve esenlik temennisiyle saygılar sunuyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Ankara Valisi, Vasip Şahin, Huzur, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Güncel
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı