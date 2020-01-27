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Ankara Valisi Şahin, Düzce'de cenazeye katıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram'ın vefat eden ağabeyi Cengiz Bayram'ın cenaze törenine katıldı.

27.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:02Ankara Valisi Şahin, Düzce'de cenazeye katıldı
Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Belediye Başkanı İsmail Bayram'ın vefat eden ağabeyi Cengiz Bayram'ın cenaze törenine katıldı.
Merkez Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı için gelen Şahin, ağabeyi vefat eden Bayram'a taziye dileğinde bulundu.
Hayatını kaybeden Cengiz Bayram için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.
İl Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan namazın ardından Bayram'ın cenazesi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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