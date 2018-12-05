Ankara Valisi Şahin Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Ankara Valisi Vasip Şahin
, "Gayemiz, vatandaşımızın ve her bir insanımızın mutluluğudur. O mutluluğu sağlamak için elimizdeki fırsatları, imkanları kullanmak durumdayız." dedi.
Şahin, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen programda, 25 ilçeden 125 muhtarla bir araya gelerek sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Muhtarların, vatandaşın sorun ve taleplerini ilgili mercilere taşıma noktasında önemli bir görevi ifa ettiğini vurgulayan Şahin, kendileri açısından da vatandaşa ulaşmanın en pratik ve kestirme yollarından birinin muhtarlar olduğuna değindi.
Devletin sağladığı imkanları olabildiğince sorun ve taleplerin karşılanması için seferber etmeye çalıştıklarına işaret eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gayemiz, vatandaşımızın ve her bir insanımızın mutluluğudur. O mutluluğu sağlamak için elimizdeki fırsatları, imkanları kullanmak durumdayız. Yoksa vatandaşa üstünlük taslamak, üstten, tepeden bakma imkanı elde etmek için bu makamlarda durulmaz. Hedef bir, gaye bir. Bu gaye de insanımızın mutluluğu."
Vali Şahin, devletin son yıllarda gazi ve şehit yakınlarına önemli haklar ve imkanlar sağlayarak, onların onurlu duruşuna destek verdiğine işaret etti.
Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
ile diğer yetkililer de katıldı.
Vasip Şahin,Ankara Valisi
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:20