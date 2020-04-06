Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ankara Valisi Şahin, şehir girişlerindeki kontrol noktalarını inceledi

ANKARA Valisi Vasip Şahin, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, şehir girişlerinde alınan önlemleri ve sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

06.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:11
Ankara Valisi Şahin, şehir girişlerindeki kontrol noktalarını inceledi

ANKARA Valisi Vasip Şahin, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, şehir girişlerinde alınan önlemleri ve sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Akıncılar gişeler mevki yol kontrol noktasında Koranavirüs (KOVİD) ile mücadele kapsamında alınan önlemleri ve sürdürülen çalışmaları inceleyerek, vatandaşlara maske dağıttı.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, şehrin sağlığını korumak adına ciddi önlemler aldıklarını, tüm kontrollerin titizlikle yapıldığını ifade etti. Vali Şahin, "Ankara'da trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına düşmüş durumda, yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahat yasağı kapsamında yasak öncesi ve sonrasına baktığımızda trafik yoğunluğunda yüzde 40'lık bir azalış var. Mevcut kara yolunu kullanan araçlar, çoğunlukla temel ihtiyaç maddesi, medikal malzeme ve ticari emtia taşıyan araçlardan oluşuyor. Bu araçlar mevcut yasaklar kapsamında muaf olan araçlar" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE BU ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Şahin, "Vatandaşlarımız bu sürece büyük bir dikkat ve uyum sağlamaya çalışıyor. Ancak daha fazla evde kalmamız, sosyal izolasyona dikkat etmemiz ve mümkün mertebe temastan uzak kalmamız şart. Bu mücadeleyi inşallah hep beraber başaracağız. Hep birlikte bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Çünkü bizim kültürümüzde ümitsizlik yoktur" ifadelerini yer verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara Valisi, Vasip Şahin, Akıncılar, Ankara, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ankara Valisi Şahin, şehir girişlerindeki kontrol noktalarını inceledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada? Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı Haberler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var Haberler
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

00:33: KONYA Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi - Haber 00:31: CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:30: Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie: "Kovid-19 salgınında kontrolü sağladık" - Haber 00:30: Afrika Birliği'nden Kovid-19 sebebiyle Sudan'a uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılması çağrısı - Haber 00:28: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'a Kovid-19 tanısı konuldu - Haber 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:01: Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada - Haber 23:30: Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir - Haber 23:25: İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak - Haber 23:03: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler