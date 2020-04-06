Ankara Valisi Şahin, şehir girişlerindeki kontrol noktalarını inceledi

ANKARA Valisi Vasip Şahin, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, şehir girişlerinde alınan önlemleri ve sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Akıncılar gişeler mevki yol kontrol noktasında Koranavirüs (KOVİD) ile mücadele kapsamında alınan önlemleri ve sürdürülen çalışmaları inceleyerek, vatandaşlara maske dağıttı.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, şehrin sağlığını korumak adına ciddi önlemler aldıklarını, tüm kontrollerin titizlikle yapıldığını ifade etti. Vali Şahin, "Ankara'da trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına düşmüş durumda, yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahat yasağı kapsamında yasak öncesi ve sonrasına baktığımızda trafik yoğunluğunda yüzde 40'lık bir azalış var. Mevcut kara yolunu kullanan araçlar, çoğunlukla temel ihtiyaç maddesi, medikal malzeme ve ticari emtia taşıyan araçlardan oluşuyor. Bu araçlar mevcut yasaklar kapsamında muaf olan araçlar" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE BU ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Şahin, "Vatandaşlarımız bu sürece büyük bir dikkat ve uyum sağlamaya çalışıyor. Ancak daha fazla evde kalmamız, sosyal izolasyona dikkat etmemiz ve mümkün mertebe temastan uzak kalmamız şart. Bu mücadeleyi inşallah hep beraber başaracağız. Hep birlikte bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Çünkü bizim kültürümüzde ümitsizlik yoktur" ifadelerini yer verdi.

Kaynak: DHA