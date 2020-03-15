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Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen vatandaşlardan 5'i gözlem altına alındı

Ankara Valisi Şahin, umreden dönen vatandaşlardan koronavirüs belirtisi gösteren 5'inin Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alındığını açıkladı.

15.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:44
Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen vatandaşlardan 5'i gözlem altına alındı
Ankara Valisi Şahin, umreden dönen vatandaşlardan koronavirüs belirtisi gösteren 5'inin Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alındığını açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ankara Valisi, Ekonomi

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