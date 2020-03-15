Ankara Valisi Vasip Şahin'den umreden dönen vatandaşlara ilişkin açıklama Açıklaması
Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşların 14 gün boyunca misafir edileceği öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdiklerini bildirdi.
15.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:46
Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşların 14 gün boyunca misafir edileceği öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdiklerini bildirdi.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik. Konuklarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden, kuruluşlarımıza ve fedakar çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."
Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik. Konuklarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden, kuruluşlarımıza ve fedakar çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Ankara Valisi, Vasip Şahin, Güncel
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