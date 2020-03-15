Ankara Valisi Vasip Şahin, karantina için kullanılmaya başlanan Gölbaşı KYK Erkek Öğrenci Yurduna...
Ankara Valisi Vasip Şahin, karantina için kullanılmaya başlanan Gölbaşı KYK Erkek Öğrenci Yurduna geldi.
15.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:26
Ankara Valisi Vasip Şahin, karantina için kullanılmaya başlanan Gölbaşı KYK Erkek Öğrenci Yurduna geldi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara Valisi, Vasip Şahin, Politika
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