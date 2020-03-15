Ankara Valisi Vasip Şahin; Semptom belirlenen 5 kişi hastaneye nakledildi
Ankara Valisi Vasip Şahin; Semptom belirlenen 5 kişi hastaneye nakledildi.
15.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:24
Ankara Valisi Vasip Şahin; Semptom belirlenen 5 kişi hastaneye nakledildi
Kaynak: DHA
Etiketler : Ankara Valisi, Vasip Şahin, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Güncel
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği