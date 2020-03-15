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Ankara Valisi Vasip Şahin; Semptom belirlenen 5 kişi hastaneye nakledildi

Ankara Valisi Vasip Şahin; Semptom belirlenen 5 kişi hastaneye nakledildi.

15.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:24
Ankara Valisi Vasip Şahin; Semptom belirlenen 5 kişi hastaneye nakledildi
Ankara Valisi Vasip Şahin; Semptom belirlenen 5 kişi hastaneye nakledildi

Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara Valisi, Vasip Şahin, Güncel

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