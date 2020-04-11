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Ankara Valisi Vasip Şahin, sokak hayvanlarının gönüllü vatandaşlarca beslendiği anları sosyal medya...

Ankara Valisi Vasip Şahin, sokak hayvanlarının gönüllü vatandaşlarca beslendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı Ankara Valisi Vasip Şahin, sokak hayvanlarının gönüllü vatandaşlarca beslendiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

11.04.2020 21:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:39
Ankara Valisi Vasip Şahin, sokak hayvanlarının gönüllü vatandaşlarca beslendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı
ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, sokak hayvanlarının gönüllü vatandaşlarca beslendiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletçe dayanışma içinde olduğumuz bu günlerde, sokaklarda yaşayan canlarımız da bize emanet. Gönüllülerimizle birlikte tüm ilçelerimizde belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktık" dedi.
Görüntülerde, hayvanları besleyen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı günde sokak hayvanlarının beslenmesine izin veren Vali Şahin'e teşekkür etti. Ankara Valisi Vasip Şahin, sokak hayvanlarının gönüllü vatandaşlarca beslendiği anları sosyal medya...

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Valisi, Genel
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