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Ankara Valisi Vasip Şahin: "Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde...

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde karantinaya alındı"

15.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:03
Ankara Valisi Vasip Şahin: "Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde karantinaya alındı" Ankara Valisi Vasip Şahin:

Kaynak: İHA

Etiketler : Ankara Valisi, Vasip Şahin, Genel

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