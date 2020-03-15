Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtlarda incelemelerde bulunuyor
Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtlarda incelemelerde bulunuyor.
15.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:47
Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtlarda incelemelerde bulunuyor
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtlarda incelemelerde bulunuyor
Etiketler : Ankara Valisi, Vasip Şahin, Sağlık
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Haberler
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Haberler
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Haberler
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı