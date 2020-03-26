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Ankara Valisi Vasip Şahin "Vefa Sosyal Destek Grup" çalışmaları hakkında bilgiler verdi

Ankara Valisi Vasip Şahin "Vefa Sosyal Destek Grup" çalışmaları hakkında bilgiler verdi Şahin: "Son 24 saatte merkezimize gelen çağrıların toplamı 3 bin 102 adet bunların 2 bin 977'si karşılandı" Ankara Valisi Vasip Şahin, 'Vefa Sosyal Destek Grupları' hakkında, "Son 24 saatte merkezimize...

26.03.2020 23:41 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:44
Ankara Valisi Vasip Şahin "Vefa Sosyal Destek Grup" çalışmaları hakkında bilgiler verdi
Şahin: "Son 24 saatte merkezimize gelen çağrıların toplamı 3 bin 102 adet bunların 2 bin 977'si karşılandı"
ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, 'Vefa Sosyal Destek Grupları' hakkında, "Son 24 saatte merkezimize gelen çağrıların toplamı 3 bin 102 adet bunların 2 bin 977'si karşılandı" dedi.
Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev başında olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun 65 yaş üstü ikamette ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlara yönelik çalışmaları denetledi.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nun en kısa sürede ihtiyacı karşıladığını belirten Şahin, "Oradaki iletişim grupları anında sahadaki vefa destek grubu görevlilerine ihtiyacı iletip bu ihtiyacın en kısa sürede yerine getirilmesini sağlıyorlar. Bazen bazı ihtiyaçların karşılanması yine o İlçedeki iletişim merkezimiz tarafından ilgili ihtisas birimlerine aktarılıyor. Bu sistem o günden beri hızla faaliyete geçirildi. Son 24 saatte bizim bu merkezimize gelen çağrıların toplamı 3 bin 102 adet bunların karşılanma 2 bin 977'si karşılandı. Bu güzel bir rakam ama bu çalışmanın daha çok hızlanması için İçişleri Bakanlığımızın oluşturduğu bir arayüz yazılımını bu çağrı merkezinde devreye aldık. Bu sistem inşallah bütün Türkiye'ye yayılacak. Bu durumda hem çağrı karşılama hem de çağrının sahaya intikal ettirilmesi ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması çok daha süratli ve memnuniyet verici bir şekilde yapılmış olacak" diye konuştu
Şahin, mahalle ve sitelerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanmasında gönüllü yardımcı olan vatandaşlara da teşekkür etti.
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Ankara Valisi Vasip Şahin ’Vefa Sosyal Destek Grup’ çalışmaları hakkında bilgiler verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Valisi, Vasip Şahin, Genel

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Ankara Valisi Vasip Şahin "Vefa Sosyal Destek Grup" çalışmaları hakkında bilgiler verdi

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