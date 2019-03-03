Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu

Area Araştırma şirketinin Ankara'da 8-24 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankete göre CHP'nin Adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nı Adayı Mehmet Özhaseki'nin 5 puan önünde yer alıyor. Ankara'nın 8 metropol ilçesinde yapılan ankete göre ,Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı ve Etimesgut'ta Millet İttifakı yarışı önde götürüyor. Area'nın yaptığı ankete göre Keçiören, Mamak, Sincan ve Altındağ'da Cumhur İttifakı yerel seçimleri kazanacak.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere günler kala kamuoyu araştırması yapan şirketler yaptıkları saha araştırmalarını yayınlamaya devam ediyor.

ÖZHASEKİ 45,5, YAVAŞ 51,2

Ankara'da ilçeleri de kapsayan geniş saha araştırması sonuçlarına göre toplam oy oranları üzerinden Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki için yüzde 38,6, Mansur Yavaş içinse yüzde 43,4 oy oranı çıktı. Kararsızlar dağıtıldığında Mehmet Özhaseki'nin oy oranı 45,5, Mansur Yavaş'ın 51,2 oldu.

Mansur Yavaş

8-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen anket Ankara seçmeninin yüzde 86,7'sine karşılık geliyor. AREA'dan Murat Karan'a göre, araştırma yüzde 95 güven aralığına sahip.

Mehmet Özhaseki

Ankara'nın metropol ilçeleri, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ ve Gölbaşı'nda yapılan anketin çarpıcı sonuçları şöyle:

ÇANKAYA

Geçerli oylar üzerinden; 30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, CHP 72,5.

Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP- İYİ Parti 72,8.

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, AK Parti- MHP 25,0.

Şubat 2019 araştırma sonucu, 24,3.

KEÇİÖREN

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, CHP 36,6.

Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP- İYİ Parti 47,1.

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, AK Parti-MHP 58,4.

Şubat 2019 araştırma sonucu 49,6.

YENİMAHALLE

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, CHP 51,4.

Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 58,1.

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, AK Parti-MHP 45,6.

Şubat 2019 araştırma sonucu, 39,2.

MAMAK

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, CHP 43,7.

Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 46,3.

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, AK Parti-MHP 53,3.

Şubat 2019 araştırma sonucu 49,4.

ETİMESGUT

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, CHP 45,5.

Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 52,7.

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, AK Parti-MHP 51,4.

Şubat 2019 araştırma sonucu 43,1.

SİNCAN

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, CHP 25,6.

Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 39,4.

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, AK Parti-MHP 70,7.

Şubat 2019 araştırma sonucu 58,9.

ALTINDAĞ

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, CHP 30,2.

Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 42,1.

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, AK Parti-MHP 66,0.

Şubat 2019 araştırma sonucu 55,9.

GÖLBAŞI

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, CHP 35,2.

Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti 47,6.

30 Mart 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri resmi sonucu, AK Parti-MHP 61,5.

Şubat 2019 araştırma sonucu 47,4.