Ankara ve Konya'da Aranan Fetö Şüphelileri Eskişehir'de Yakalandı

20 Kasım 2018 Salı 12:15



20 Kasım 2018 Salı 12:15

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ankara ve Konya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, 1 emekli üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay ile Polis Akademisinden ilişiği kesilen 1 öğrenci hakkında "Terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı verildi. Şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmaların devam ettiği kentlere sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR