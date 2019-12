Ankara-vücudun ihtiyacı olan uyku süresi alınmalı

'Vücudun ihtiyacı olan uyku süresi alınmalı'UZMAN diyetisyen Gülçin Ergazi, yeni yılın ilk günü uyku ve beslenme düzeni konusunda uyarılarda bulundu. Ergazi, "Vücudun ihtiyacı olan uyku süresini mutlaka almalıyız. Gereğinden fazla uyuduğumuz zaman da metabolizma hızımız ve enerjimiz düşecektir. Doğru saatte doğru miktar besin alıp, yeteri kadar sıvı tüketmek; iyi uyumak gerekiyor" dedi.Medicana International Ankara Hastanesi Uzman Diyetisyen Gülçin Ergazi, yılbaşı gecesinden sonraki sabah iyi bir kahvaltı ile güne başlanması gerektiğini söyledi. Yapılan en büyük hatanın yeni yıl günü bütün günün hiçbir şey yemeden geçirilmesi olduğunu belirten Ergazi, "Bir öğüne sıkıştırılmış, çok zengin ve kalorili menüler her zaman sağlık için risk oluşturmaktadır. Bunu sadece kilo almak diye düşünmemeliyiz. Bir öğünde ve çok kısa sürede hızlı ve çok tüketilen besinler uyku kalitesini bozmaktan başlayıp, bütün mide ve sindirim kanalında sağlık sorunlarına yol açar. Hazımsızlıktan, gaz ve şişkinliğe, ishal ve kabızlığa ve reflü gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına yol açar. Şeker, kalp, böbrek ve tansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerde daha ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar. Yeni yıl sevincimizi gölgelemeyelim" diye konuştu.'YETERİ KADAR SIVI TÜKETMEK VE İYİ UYUMAK GEREKİYOR'Ergazi, yılbaşında akşam yemeğinin geç saatlerde yenmesi nedeniyle öncesinde küçük sandviç gibi besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyledi. Kan şekerinin düşmemesi ve enerjinin yok olmaması için geceye aç başlanılmaması gerektiğini söyleyen Ergazi, şöyle konuştu:"Aç olduğumuz zaman daha çok yemek yiyeceğiz. Yılbaşı akşamı yemek çeşitleri çok olacağı için gün içerisinde az ve sık besin tüketmeye özen göstermeliyiz. Yılbaşı akşamında kalorisi çok yüksek olmayan, kızartma ve kavurma tarzı yapmadan hazırladığımız et seçenekleri doğru olacaktır. Meze çeşitlerinde de sebze ağırlıklı, yağlı ve kalorisi yüksek olmayan, yoğurdun daha fazla kullanıldığı ve meyve çeşitlerinin yer aldığı menüler seçmeliyiz. Yılbaşı akşamında en sıkıntılı besin grubumuz yılbaşı pastalarıdır. Tatlıda ise daha çok sütlü tatlıları tercih etmeliyiz. Ayrıca kilo almakta veya vermekte zorlanan insanlara dikkat edersek, uyku kaliteleri çok bozuktur. Gece yemek yedikleri için mide sindiremediğinden dolayı kişilerin gece uyku kaliteleri bozuluyor. Uyku kalitesi bozulunca vücut yağ yakamıyor. Dolayısıyla vücudun ihtiyacı olan uyku süresini mutlaka almalıyız. Gereğinden fazla uyuduğumuz zaman da metabolizma hızımız ve enerjimiz düşecektir. Doğru saatte doğru miktar besin alıp, yeteri kadar sıvı tüketmek; iyi uyumak gerekiyor."Diyetisyen Ergazi, aç karna alkol tüketilmesinin zararlı olacağı konusunda da uyarıda bulunarak, "Yemekle birlikte alkol tüketildiğinde hem daha yavaş tüketim gerçekleştirmiş olacağız; hem de kan şekerimiz bir anda yükselmeyecektir. Alınan alkol miktarı da daha az olacaktır. Hazır meyve suları çok kalorili ve şekerlidir. Tüketeceksek, miktar olarak az tutmalıyız. Bol sıvı tüketimi de oldukça önemlidir" dedi.'SU TÜKETİMİNE ÖZEN GÖSTERMELİYİZ'Yılbaşında her zamanki besin tüketiminden daha fazla yemek yenildiğine dikkat çeken Ergazi, yatmadan 1 saat önce yemek yemenin kesilmesi gerektiğini kaydetti. Az ve sık yemek tüketilirse, ertesi gün sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Ergazi, "Bir gece önce çok fazla ve ağır besin tükettiğimiz için ertesi gün güne hafif bir kahvaltı ile başlamalıyız. Midemiz hazmedemediği için tok olarak uyanmış olacağız. Muhakkak ertesi gün su tüketimine özen göstermeliyiz. Şekerli ve yağlı besinlerden uzak durmaya çalışalım. Öğün atlamayalım. Oluşan ödemi atmak için bitki çayı, kivi, ananas tüketebiliriz. Mümkünse açık havada 1 saat yürüyüş yapmakta iyi gelecektir" diye konuştu.