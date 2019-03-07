Ankara'ya 5 Sene Boyunca Ne Yapacaksın Bunu Anlat"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ben rakibimize (Mansur Yavaş ) bir kez daha sesleniyorum Ankara'dayız, en güzel ve en büyük kentteyiz ne yapacaksan lütfen onu söyle, 5 sene boyunca ne yapacaksın bunu anlat." dedi.Özhaseki, Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) tarafından OSTİM'de düzenlenen programa katıldı.Genç iş adamları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özhaseki, "İnşallah sizlerin faaliyetlerini bizler de siyasiler olarak ve hükümet temsilcileri olarak her yerde destekleriz, işleriniz iyiye gider diye dua ediyoruz." diye konuştu.Özhaseki, iş başına gelmesi halinde sanayicilerle ve iş adamlarıyla istişare ederek, çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.Ankara için 11 ana başlıkta hazırladıkları projelerini iş adamlarına anlatan Özhaseki, "Çocuk Köyü'nü hazırladım. Dünyada bu da bir ilk, çocuklarımız köşede, ev ortamında internetle haşır neşirler. Sokağa kimse çocuğunu bırakamıyor artık. Halbuki biz arkadaşlığı, dostuluğu ve bölüşmeyi sokakta öğrendik. Çocuk Köyü'nün ne olduğu hususunu kimse de bilmiyor, anlatıyorum hiçbir rakip arkadaşımızdan da ses yok. Bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Ankara bir başka kent olur." ifadesini kullandı.Özhaseki, belediyelerin elinde çok büyük imkanlar olduğuna işaret ederek, "Eğer siz bunu doğru yolda, doğru şekilde kullanırsanız bu imkanların hepsi o şehrin büyümesine vesile olur. O şehir turizmden, ticaretten ve sanayiden hak ettiği payı alır. Kültür, sanat orada gelişir, bunların geliştiği bir ortamda herkes orada yaşamaktan mutlu olur." diye konuştu.Özhaseki'ye konuşmasının ardından plaket takdim edildi.Etkinlikte, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile dernek üyeleri de yer aldı.Daha sonra, Mamak Kutludüğün Mahallesi'nde düzenlenen doğal gaz tesisi temel atma törenine katılan Özhaseki, burada gazetecilerin, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, kendisi hakkında "Salon toplantılarıyla seçim çalışması yapıyor." şeklindeki sözler kullandığını belirtmesi üzerine, şunları söyledi:"Burada neredeyiz şimdi? Rakibimiz yeni gittiği mahalleden biraz utanıyor, adını söyleyemiyor ama huylarına çabuk geçmiş. Onlara yaranmak için önce dindarlara hakaret etti, şimdi de yalanlara başladı. Başındaki utandığı, yanında gezemediği genel başkanın huyunu almaya başlamış. Erken yalan söylemeye başlamış. Ben her gün birkaç saat sokaklarda geziyorum, bakın şimdi şurada halkın içerisindeyiz, kiminle beraberiz? Sokakta değil miyiz? Şu gördüğünüz manzara ne peki? ya ayıptır böyle işleri bıraksınlar. Ben rakibimize bir kez daha sesleniyorum Ankara'dayız, en güzel ve en büyük kentteyiz ne yapacaksan lütfen onu söyle. Ankara'ya 5 sene boyunca ne yapacaksın bunu anlat, bırak yalan söylemeyi ya ayıptır, erken başlamışsın sen de Kemal Bey gibi sen de yalan söylemeye."" Namuslu vatandaşın yapması gereken bir şey""Kemal Bey, Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı, dedi. Topu size attı" şeklinde sözler üzerine Özhaseki, şunları kaydetti:"Kemal Bey herhalde Mecliste ama kuralları bilmiyor, biliyor da daha doğrusu işine gelmiyor. Milletvekili olan herkes mal varlığını oraya açıklar ve bildirir, bunu da belirli aralıklarla yapar. Daha şurada seçim olalı ne oldu, çok kısa bir süre. Mal varlığımızı niye saklayalım? Saklanacak bir şey mi var? Biz oraya açıkladık ve yazdık. Benim herhalde şimdiye kadar onuncu mal varlığını bildirmem, arasında bir değişiklik de yok. Bu çok erdemli bir şey değil, herkesin yapması gereken, namuslu vatandaşın yapması gereken bir şey.İstiyorlarsa yarın gazetelerde başlık ederek açıklayayım ben onu, bunda ne var ki söylüyorlar bunu. Milletin kafasını karıştırarak hala algı üzerinde oynuyorlar. Benim onlara tavsiyem şu, ne olur dürüst olun, ne olur yalan söylemeyin, ne olur Ankara'ya ne yapacaksanız onu söyleyin, projeleri konuşalım."Törene, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse ile mahalle sakinleri katıldı.