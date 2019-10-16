Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmaya ikna etmek için Ankara yoluna gönderdiği Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox Business Network'e son durumla ilgili açıklamalar yaptı. Mike Pompeo, "Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme beklentisi içinde olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan Trump bunu ABD hükümetinin en üst düzeyinde yapıp kendisiyle yüz yüze görüşmemizin önemli olduğu hissiyatında; Erdoğan'ın durması lazım, Suriye'ye bu istilayı durdurması lazım."

"SURİYE'DEKİ DURUMA ÇÖZÜM BULMA AMACINDAYIZ"

Bu, pek çok devlet ve aynı zamanda devlet olmayan aktörün rol oynadığı karmaşık bir mesele, Suriye'deki duruma bir çözüm bulma arayışındayız. Onların saldırı pozisyonundan çıkmasına ihtiyacımız var. Bunların hepsini yeniden toparlamaya başlama noktası için ateşkese ihtiyacımız var.

"ABD'NİN AMACI İLİŞKİLERİ KOPARMAK DEĞİL"

ABD'nin amacı ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Türkiye'yi bu tür davranışlara girme kapasitesinden mahrum bırakmak.ABD Suriye'de boşluk oluşmamasını garantiye almak için uğraşıyor. Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur."

ALTUN, "ERDOĞAN PENCE İLE GÖRÜŞEBİLİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekâtı'nda nedeniyle Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda Ankara cephesinden peş peşe farklı açıklamalar yapıldı. Erdoğan'ın "Sadece Trump'la görüşürüm" açıklamasından çok kısa bir süre sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Yarın Pence ile görüşebilir" açıklaması geldi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 17 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalacağını söyleyecek. Pence, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları sürdürme konusundaki kararlılığını yineleyecek" denilmişti.

Açıklamada ayrıca, ABD heyetinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de yer alacağı belirtilmişti.

Bugün Türkiye'ye gelen heyet içerisinde Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien yer aldı.