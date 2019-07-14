14.07.2019 23:33
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Ankara'ya şehit ateşi düştü

Ankara'ya şehit ateşi düştüHakkari kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin'in (31) şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı.

Ankara'ya şehit ateşi düştü
Hakkari kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin'in (31) şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı.
Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin'in acı haberi, Ankara'nın Mamak ilçesindeki evine ulaştı. Şehidin Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililerden şehit haberini alan eşi Yasemin Keskin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Belediye Başkanı Murat Köse ile şehidin yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.
4 yaşında bir oğlunun olduğu belirtilen Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin'in cenazesi, yarın yapılacak törenle Niğde Şehitliği'ne defnedilecek. Ankara'ya şehit ateşi düştü
Kaynak: DHA
Jandarma, Keskin, Ankara, Güncel

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