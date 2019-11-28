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Ankara'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'de Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın Ankara'daki ailesine acı haber verildi.

28.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:05Ankara'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'de Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın 'daki ailesine acı verildi.

Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın acı haberi, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Arif ve annesi Kezban Duymaz, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesinin oturduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, Sincan Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehidin ailesi, acı haberi aldıktan sonra memleketleri Yozgat'a gitti. Şehidin eşi Hatice Duymaz'ın Tokat'ın Zile ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı ve 1 yaşında  Zeynep isminde çocukları olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin ailesinin evinden görüntü

-Şehidin fotoğrafları

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA,



Jandarma, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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