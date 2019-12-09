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Ankara'ya şehit ateşi düştü

BİNGÖL'de, keskingöz termal kamerasının kılıfını takmak için çıktığı nöbet kulesinden düşerek şehit olan jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın acı haberi, Ankara'daki ailesine ulaştı.

09.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:16Ankara'ya şehit ateşi düştü

BİNGÖL'de, keskingöz termal kamerasının kılıfını takmak için çıktığı nöbet kulesinden düşerek şehit olan jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın acı haberi, 'daki ailesine ulaştı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere Karakolu'nda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım, saat 07.30 sıralarında nöbet kulesindeki keskingöz termal kamerasının kılıfını takmak için kuleye çıktı. Yıldırım, ayağının kayması sonucu kuleden düşerek ağır yaralandı. Yaralı asker, sağlık ekiplerince ambulansla Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma astsubay çavuş Halil Ulaş Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 09.30 sıralarında şehit oldu.

ŞAHADET HABERİ, BABA OCAĞINA ULAŞTI

Jandarma astsubay çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın şehadet haberi, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Hasan Yıldırım, şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Yıldırım'ın evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Mamak Belediyesi de evin önüne taziye çadırları kurdu.

Yıldırım'ın cenazesi, Bingöl'de düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilmek üzere yola çıktı. Bekar olduğu öğrenilen Yıldırım'ın naaşı, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Şehitliği'ne defnedilecek.

Görüntü dökümü:

Şehit evinden görüntü

Asılan bayraklardan görüntü

Taziye çadırından görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA



Jandarma, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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