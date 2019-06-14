14.06.2019 11:42
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Ankara'ya uluslararası fuar alanı

Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'ya uluslararası nitelikte bir fuar merkezi kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Akyurt bölgesindeki fuar alanının inşaatına başladık.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'ya uluslararası nitelikte bir fuar merkezi kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Akyurt bölgesindeki fuar alanının inşaatına başladık. İnşallah yıl bitmeden de açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
Baran, burada yaptığı konuşmada, turizm sektörünün dinamik, büyüyen ve istihdam imkanının fazlalığına dikkati çekti. Türkiye'nin dünya turizm listesinde önemli bir noktaya geldiğine işaret eden Baran, "Turist sayısı olarak dünyanın 6'ıncı, turizm geliri olarak da 14'üncü sırasına yerleştik." değerlendirmesinde bulundu.
ATO olarak Ankara'nın özellikle sağlık, termal, kongre ve fuar turizminde gelişmesi için çalıştıklarını belirten Baran, şunları kaydetti:
"Ortağı olduğumuz bir şirketle Ankara'ya uluslararası nitelikte bir fuar merkezi kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akyurt bölgesindeki fuar alanının inşaatına başladık. İnşallah yıl bitmeden de açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Fuar turizmi önemli bir alan. Ülkeler, uluslararası nitelikte fuarlar yaparak hem sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor, hem de önemli turizm gelirleri elde ediyorlar. İnşallah çok kısa sürede Ankara da uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak duruma gelecek."
Kaynak: AA
Baran Ankara, Ankara Ticaret Odası, Ankara, Ekonomi

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