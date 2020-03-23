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ANKARA Yasağa rağmen sokağa çıktı, kazada öldü

Yasağa rağmen sokağa çıktı, kazada öldüANKARA'da, yasağa rağmen dışarıya çıkan Hüseyin Atik (75) yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

23.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:55
Yasağa rağmen sokağa çıktı, kazada öldü
ANKARA'da, yasağa rağmen dışarıya çıkan Hüseyin Atik (75) yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Atik, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıktı. Hüseyin Gazi Kavşağı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Atik'e, cadde üzerinde ilerleyen sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 HC 3390 plakalı beton mikseri çarptı. Beton mikserinin altında sürüklenen Atik, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza, cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Atik'in cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
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ANKARA Yasağa rağmen sokağa çıktı, kazada öldü

Kaynak: DHA

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ANKARA Yasağa rağmen sokağa çıktı, kazada öldü
Etiketler : Altındağ, Güncel

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