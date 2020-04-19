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ANKARA Yasağın 2'nci gününde Ankara'da, sokak ve caddeler bomboş

Yasağın 2'nci gününde Ankara'da, sokak ve caddeler bomboşANKARA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.

19.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:44
Yasağın 2'nci gününde Ankara 'da, sokak ve caddeler bomboş
ANKARA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci gününde, Ankara'da sokak ve caddeleri, dün olduğu gibi yine boş kaldı. Kızılay meydanı sessizliğe bürünürken, sadece görevli polislerin olduğu görüldü. Kentin ana yollarında ise, çok az sayıda araç görüldü. Polis ekipleri de araçlarıyla trafiğe çıkanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. 48 saatlik sokağa çıkma yasağı, bugün saat 24.00'te sona erecek. ANKARA Yasağın 2’nci gününde Ankara’da, sokak ve caddeler bomboş

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Ankara, Güncel
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