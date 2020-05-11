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ANKARA Yaşlı çiftin 50'nci evlilik yıl dönümüne sürpriz kutlama

Yaşlı çiftin 50'nci evlilik yıl dönümüne sürpriz kutlamaANKARA'da, Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Tekkeli-Arif Uysal çiftini ziyaret ederek, 50'nci evlilik yıl dönümünü kutladı.

11.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:49
Yaşlı çiftin 50'nci evlilik yıl dönümüne sürpriz kutlama
ANKARA'da, Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Tekkeli-Arif Uysal çiftini ziyaret ederek, 50'nci evlilik yıl dönümünü kutladı.
Sincan'da yaşayan Tekkeli (68) ve Arif Uysal (73) çiftinin kızları Ayşegül Varol, anne ve babasının 50'nci evlilik yıl dönümünde sürpriz yapmak için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan destek istedi. Bunun üzerine harekete geçen grup üyeleri, yaşlı çiftin yaşadığı müstakil eve gitti. Bekçilerden oluşan grup üyeleri, çifte ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Bu sırada diğer grup üyeleri, ellerindeki pastayla gelip yaşlı çifte sürpriz yaptı. Bekçiler, "Evliliğinizin 50'nci yıl dönümü kutlu olsun. Bunu kızınız Ayşe Hanım gönderdi" dedi. Yaşlı çift yapılan sürpriz dolayısıyla mutluluk yaşadı. Kızı Ayşegül Varol ile telefondan görüntülü konuşan Tekkeli Uysal, "Annem; evlatlarınızda bunu size yaşatsın. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun"? diyerek gözyaşlarını tutamadı. Tekkeli Uysal ayrıca, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine de teşekkür etti. ANKARA Yaşlı çiftin 50’nci evlilik yıl dönümüne sürpriz kutlama

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Arif Uysal, Sincan, Güncel, Haber

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