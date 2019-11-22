Haberler » Güncel » Ankara-yazar fikret başkaya'ya 'örgüt propagandası'ndan beraat - Haber

Ankara-yazar fikret başkaya'ya 'örgüt propagandası'ndan beraat

Yazar Fikret Başkaya'ya 'örgüt propagandası'ndan beraatAKADEMİSYEN ve yazar Fikret Başkaya, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

22.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:22
Yazar Fikret Başkaya'ya 'örgüt propagandası'ndan beraat
AKADEMİSYEN ve yazar Fikret Başkaya, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.
Fikret Başkaya hakkında, kurucusu olduğu internet portalı 'Özgür Üniversite'de yazdığı yazı nedeniyle 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması, 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, duruşma savcısına, önceki celsede verdiği mütalaasını sordu. Savcı, mütalaasını tekrarlayarak, tutuksuz yargılanan Başkaya'nın, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan Başkaya da yazının, bir düşünceyi açıkladığını ve terör örgütünün adının bile geçmediğini belirterek, Ben bir yazarım, akademisyenim, 'Özgür Üniversite'nin kurucusuyum. Benim adımın terörle terör örgütleriyle anılması, size normal geliyor mu Davaya konu olan yazı bir kavramın, düşüncenin açıklamasıdır. Yazıda, birçok devletin yanı sıra Türkiye'de de meydana gelen uygulamalar örnek olarak gösterilmiştir diye konuştu.
Savunmasının ardından son sözü sorulan Başkaya, Bir maruzatım yoktur dedi.
Mahkeme heyeti, Fikret Başkaya'nın avukatlarının yaptığı savunmanın ardından kararını açıklayarak, beraat kararı verdi. Duruşma çıkışı Başkaya'yı kutlayanlar arasında çok sayıda akademisyenin yanı sıra CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de yer aldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Özkan ARSLANANKARA, (DHA) -
Ankara-yazar fikret başkaya'ya 'örgüt propagandası'ndan beraat

Fikret Başkaya, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:34 Kayseri başkan büyükkılıç yeraltı şehrini türkiye ve dünya ile buluşturacağız
15:33 Roket adam İngiliz Donanmasına ait uçak gemisinde test uçuşu yaptı
15:33 Ümraniye TEM otoyolunda kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
15:33 Büyükelçi Brown, ülkesinde yaşayan Türklerin sergisini açtı
15:28 Tosya Belediyesi, kurduğu ihbar hattıyla şikayetleri çözüme kavuşturuyor
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:35:23