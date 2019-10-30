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Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve katılımcılarla selamlaşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokolde oturması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve katılımcılarla selamlaşması Çevre...

30.10.2019 12:54
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve katılımcılarla selamlaşması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokolde oturması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve katılımcılarla selamlaşması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokolde oturması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokol imzalaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokol dosyasıyla fotoğraf çekilmeleri
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlıkları arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni"ne katıldı.
Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni

Murat Kurum, Güncel

Kaynak: AA


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