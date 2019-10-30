Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve katılımcılarla selamlaşmasıAdalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokolde oturması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılamasıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve katılımcılarla selamlaşmasıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokolde oturması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokol imzalamasıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokol dosyasıyla fotoğraf çekilmeleriANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlıkları arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Kaynak: AA