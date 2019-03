Ankara'yı Sahte Senet İmzalayanlara Teslim Edemeyiz"

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddialarını hatırlatarak, "Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz, sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz" dedi. Wonderland Euroasia'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın akın ettiği açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir süre kalan 31 Mart yerel seçimlerine değindi. AK Parti'nin kavga değil kardeşlik ve birlik siyaseti yaptığını ifade eden Erdoğan, seçimin sandıktan önce kalplerde kazanılacağına işaret etti. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturup, dünyanın en güçlü 10 devletinden biri yapmayı hedeflediklerini aktaran Erdoğan, 31 Mart sonrasında da gönül belediyeciliğinin sözünü verdiklerini belirtti. "Dünyada bu kadar kısa süre içinde bizim kadar ağır saldırılara maruz kalıp da ayakta durabilecek bir başka ülke olmamıştır" diyen Erdoğan, bunun en yakın şahidinin Ankara olduğunu, son 6 yıl içinde Ankara'nın ekonomik sabotajlardan terör eylemlerine kadar birçok saldırıya şahit olduğunu söyledi. Erdoğan, vatandaşlara 31 Mart'ta sandıklara gitme çağrısında bulunarak, bunun bir beka meselsi olduğunun altını çizdi."MATRUŞKA İTTİFAKI KURDULAR"Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın karşısında Kandil'den yönetilen dörtlü çete olduğunu ifade ederek, "Kandil'den yönetilen bu çete ile bir mücadele vereceğiz. Biz ittifakı nasıl kurduğumuzu, hangi adayları destekleyeceğimizi açıkça milletimize ilan ettik, tüm süreç sizlerin gözü önünde gerçekleşti. Aldığımız kararları 82 milyon ile şeffaf bir biçimde paylaştık. Cumhur İttifakı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız 5 dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Özhaseki kardeşimizdir. Mehmet Bey daha sonra milletvekilimiz oldu, daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığımızı yaptı ve daha sonra da benim mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcım oldu. Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz, sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. Beş dönem Kayseri'yi idare etmek başka bir şey, bir ilçeyi idare etmek başka bir şey. İki dönem burada seçim kaybeden birisiyle Mehmet Bey mukayese edilebilir mi? İstiyoruz ki Ankara emin ellerde devam inşallah desin. Nerede kendi adaylarımızla yarıştığımız gün gibi ortada, milletimizden gizli saklı hiçbir işimiz yok. Peki biz böyle hassas davranırken muhalefet ne yaptı, onlar da gittiler matruşka ittifakı kurdular. İttifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler çıkıyor, marjinaller çıkıyor, Taksim'de ezanı ıslıklayan edepsizler çıkıyor. İttifakı deştikçe içinden Pensilvanya'nın ve Kandil'in uzantıları çıkıyor. İttifakın önünü arkasını araştırdıkça ortaya çıkar ağları, menfaat şebekeleri çıkıyor, ittifaka dikkatli bir şekilde bakınca ortaya bölücü örgütün uzantıları ile yapılmış kirli kanlı pazarlıklar çıkıyor. Bu ittifakta herkes var ama sadece millet yok. Milletin iradesi yok, bu ittifakta her şey var ama samimiyet yok, şeffaflık yok. Bu ittifakta her türlü alengirli işlere yer var ama doğru dürüst yer yok. Bu ittifakta bölücü heveslere tahammül var ama vatanperverlik, milliyetperverliğe tahammül yok" şeklinde konuştu."DEFOL GEÇ ORADA YAŞA""Bay Kemal ve hanımefendi ilk günden itibaren ittifakın gerçek patronunun, asıl ortağının kim olduğunu gizlemeye özellikle dikkat ettiler" diyen Erdoğan, bölücü örgüt sempatizanı yüzlerce kişiyi CHP rozetleri ile, CHP kamuflajı ile belediyelere sızdırma girişimlerini inkar ettiklerini belirtti. "Kafasını kuma gömen deve kuşu misali kendileri konuşmayınca, yok sayınca, inkar edince milletin de gerçeği görmeyeceğini zannettiler. Ancak geçen hafta ittifakın gizli ortağı, asıl patronu çıktı ve postayı koydu" diyen Erdoğan, HDP Eşbaşkanı'nın "Kürdistan'da kazanacağız" konuşmasının yer aldığı videoyu vatandaşla beraber izledi. Videonun ardından Erdoğan konuşmasına şu şekilde devam etti:"Bu adam Türk değil ama benim Kürt kardeşlerim üzerinden geçiniyor, oradan rant elde ediyor. Bu ne idüğü belirsiz birisi. 'Kürdistan'da HDP kazanacak, batıda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni kaybettireceğiz' diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Türkiye'yi bölmek gayreti içerisinde olan bu malum partinin, HDP'nin eş başkanı. Sen Kürdistan'da mı yaşamak istiyorsun? Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol geç orada yaşa ama benim ülkemi bölemeyeceksiniz, böldürmeyeceğiz. Eş başkanın bu postasından sonra bay Kemal ile hanımefendinin tabii elleri ayaklarına dolandı. Ne Ankara'daki adayları ne de İstanbul'daki adayları meydana çıkıp da bu nobran dile gıklarını bile çıkaramadılar. 'Hayır' diyemediler, birbiriyle çelişen, birbirini yalanlayan 3-5 cümle dışında eşbaşkana cevap dahi veremediler. Ağızlarının payını aldılar, eşbaşkan karşısında mum gibi oldular. Bize saldırarak, bize hakaret ederek, sürekli bize iftira atarak şu on günü kurtarabileceklerini düşünüyorlar. Oysa Ankara'da ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır. Kimin ne olduğunu biliyoruz, millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü, artık olanı olmamış sayamazsınız.""GERÇEKLER ÇARŞAF ÇARŞAF ORTAYA DÖKÜLÜYOR"Milletin Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir adayının nasıl bir karşılıksız senet veya sahte senet cambazı olduğunu öğrendiğini söyleyen Erdoğan, "Ayrıca vergi kaçakçısı bu, bunların hepsini anlatmamız lazım. Buralardan ayakta durmaya çalışmış, şimdi böyle bir adam Ankara'ya belediye başkan adayı oluyor. Gereken dersin verilmesi lazım. Matruşka ittifakının Ankara adayı ile ilgili gerçekten çarşaf çarşaf ortaya dökülüyor. Bugün karaladıkları, kanlı bıçaklı oldukları şahıslarla daha düne kadar ne işler çevirdikleri, nerelere gittikleri, ne konuştukları, birbirlerine hangi mesajları attıkları tek tek ortaya çıkıyor. Bu skandal 'provokasyon' diyerek, bağırarak sağa sola çamur atarak kapatılamayacak kadar büyüktür. Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır. Benim milletim bu ittifaka ve ortaklarına derslerini sandıkta verecektir. Kardeşlerim ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez. Kendine faydası olmayanın milletine de, memleketine de hiçbir faydası olmaz. Biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapıyoruz, bu CHP bunu yargıya taşıyor, ne oldu taşıdınız? Yargı lehimize kararını verdi, çıktın özür diledin mi? Bunlarda öyle bir yüz yok ki. Ankara sıradan bir şehir değil, şu andaki külliyelere layık bir şehir. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalbidir" diye konuştu. Erdoğan, açılan tema parkın vatandaşlara 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olduğu müjdesini verdi. Park, şehit ailelerine ise süresiz ücretsiz olacak.(Yağmur Yıldız - Derya Yetim - İlker Turak - Ömer Çetin/(İHA)