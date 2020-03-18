ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda...
ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda açıklama yaptı-1.
18.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:46
ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda açıklama yaptı-1
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda...
Etiketler : Yekta Saraç, Güncel
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