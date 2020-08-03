Ankara yolunda bayram trafiği KURBAN Bayramı tatili dönüşünde Ankara karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı'ndaki 4 günlük tatili Antalya ve Fethiye gibi tatil yörelerinde değerlendiren vatandaşlar tatil dönüşünde yoğun araç trafiği oluşturdu. Tatilciler dönüşte yaşadıkları şehirlere dönmek için Ankara D-650 karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yol boyunca önlem aldı. Bayram tatili boyunca Burdur'da 1 ölümlü trafik kazası ile 5 yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi.