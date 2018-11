Ankara Yurt Yangınında Ölen Cennet'in Günlüğü Annesini Gözyaşlarına Boğdu-1

29 Kasım 2018 Perşembe 16:28



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Aladağ'daki yurt yangınında ölen Cennet Karataş'ın günlüğünü okurken anne Nazmiye Karataş gözyaşlarına boğuldu.Adana'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci 12 kişinin yanarak can verdiği yurt yangının 2'nci yıl dönümünde aileler, sorumluların cezalandırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek yetkililerden 'adalet' talep ettiklerini bildirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ailelerle birlikte düzenlediği basın toplantısında yurt yangınında ölen 5'inci sınıf öğrencisi Cennet Karataş'ın günlüğünden bir sayfa okudu. Özkoç, Cennet Karataş'ın günlüğünü okurken kızının ismini elinde tutan anne Nazmiye Karataş gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, "Sonuna kadar şikayetçiyim. Ciğerim yanıyor. Milli Eğitim Müdürü hala görevden alınmadı. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Cennet Karataş'ın günlüğünde, "Bugün okula gitmem için 8 günüm kaldı. 4'üncü sınıfı bitirdim 5'e geçtim. Aladağ Süleymancılara gidiyorum. Annem ve babam benim okumam için herşeyi yapıyorlar. Bende okumak için herşeyi yapıyorum. Eğer ben okursam kardeşlerimi de okuturum. Okumak için elimden gelen imkanları yapacağım" diye yazdığını belirten Engin Özkoç şöyle devam etti:"Cennet 29 Kasım 2016'da kendisi gibi pırıl pırıl 11 arkadaşıyla beraber Süleymancıların yaptığı kaçak yurtta yanarak hayatını kaybetti. Aradan 2 yıl geçti. Cennet yok artık. Onunla birlikte yanan çocuklar da yok. Ama sorumlular ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Cennet'in annesi babası, ölen çocukların anneleri babaları o günden sonra her gün yanıyorlar. Her an, rüyalarında bile yanıyorlar. Hiç olmazsa başka çocuklar yanmasın, başka acılar yaşanmasın diye hayatlarını sürdürüyorlar. Bugün Meclisteler. Adalet Bakanlığından randevu aldılar ve bakan yardımcısıyla görüşecekler. Bizim yanan çocuklarımızla ilgili hiç mi sorumluluğumuz yok. Biz de muhafelet partisiyiz. Çocuklarımızı yeterince koruyamadığımız için onlardan özür diliyoruz."'TEK İSTEĞİM ADALET'Yurt yangınında kızı Sümeyye'yi kaybeden baba Ahmet Yetim suçluların yargılanmadığını belirterek, "2 yıldır hiçbir karara varılmadı. Tek istediğim adalet. Geride kalan eşlerin dostların başına böyle bir iş gelmesin. Bizim başımıza geldi. Çocuğumu kaldırıp Süleymancıların yurduna vermezdim ama bize kimse cevap vermedi" dedi.'DÜN FETULLAHÇILAR BUGÜN SÜLEYMANCI VEYA BAŞKASINA YOKSULLARIN ÇOCUKLARI TESLİM EDİLEMEZ'Sosyal Haklar Derneği Can Atalay'da, Aladağ davasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:"Bu gördüğünüz hal yoksulluğun istismarıdır. Türkiye'de insanlar yoksul dağ köylerinde yaşamak zorunda olabilirler. Dün Fetullahçılar bugün Süleymancı veya başkasına yoksulların çocukları teslim edilemez. Eğitim kamusal olmalıdır. Eşit olmalıdır. Herkes için hak olmalıdır. Aladağ davası göz göre göre ölüme gönderilen 12 insanın davası. Tüm sanıklar tutuksuz. Hiçbir şey yok. Bu kabul edilemez. Bu insanlar yoksul olabilir fakat devlet eğer devletse yoksulluğun istismarına izin veremez. Dün Fetullaçılara sağlanan olanaklar bugün Süleymancılara ya da başkalarına sağlanıyor. Orası kaçak bir yurt. En üst katıyla ilgili kayıt yok. Yangın merdivenleri kilitli. Her taraf halı. Elektrik kaçağı olduğu biliniyor. Bulaşık yıkıyorlar ve düzenli olarak çocuklar sudan elektrik çarptığını anlatıyorlar. Göz göre göre ölüme gönderiliyor bu çocuklar. Bu insanlar adalete aç. Adalet istiyoruz."