Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde marketleri denetledi - Haberler

Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde marketleri denetledi

Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde marketleri denetledi Ankara'da zabıta ekipleri il genelindeki marketlerin, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelgede belirtilen kararlara uyup uymadığını denetledi.

24.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:52
Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde marketleri denetledi
ANKARA - Ankara'da zabıta ekipleri il genelindeki marketlerin, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelgede belirtilen kararlara uyup uymadığını denetledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelgede belirtilen kararlar çerçevesinde il genelindeki marketleri denetledi. İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelgede, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında il ve ilçelerde tüm marketlerin saat 09: 00 ila 21: 00 saatleri arasında hizmet vereceği ve market içindeki en fazla müşteri sayısını hizmet sunulan toplam alanın depolar, idari bürolar hariç onda biri kadar olacağı, örneğin bir marketin müşterilerin hizmetine sunulan alan 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekeceği kararları yer aldı. Zabıta ekipleri tarafından market denetimlerinde, çalışanlara ve vatandaşlara da hijyen şartlarına en üst düzeyde riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, market denetimlerine yönelik, "Virüsün yayılması ile ilgili mücadele çok önemsediğimiz bir konu. Vatandaşların toplu olarak bulunmak zorunda olduğu yerlerde uyarılar yapıyoruz. AVM ve marketlerin çocuğuna 'alışverişini bitince hemen evinde dön' uyarılarını, dezenfektanları koyuyoruz. Hem ödeme kasiyere bulaştırmamak hem de müşteriden müşteriye bulaşmaması aradaki mesafeyi korusunlar diye mesafeli aralıklarla etiket yapıştırıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile marketlerin kabul edeceği müşteri sayısını asıyoruz ve bunun takibini yapıyoruz" dedi. Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde marketleri denetledi

Kaynak: İHA

Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Ankara, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde marketleri denetledi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:50: AK Parti İYİ Parti görüşmesi sona erdi - Haberler 19:48: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" telefonu - Haberler 19:47: Fatih Terim'in sağlık durumu iyi, Beşiktaş da koronavirüs testi yaptırdı - Haberler 19:47: Muş'ta korona virüs provokatörlerine adli işlem yapıldı - Haberler 19:47: Genelge sonrası market denetimleri - Haberler 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı 19:22: Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler
Loading